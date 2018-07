Cómo establecer el Plan Financiero de una Empresa

Como establecer el plan financiero de una empresa

Para todo emprendedor un punto clave a fortalecer sin lugar a dudas es el económico, muchos fracasan en su intento por surgir gracias a la falta de conocimiento o interés en sus ingresos y finanzas. Para hacer de tus activos fuertes, te daremos detalles de cómo poder lograr un plan financiero para una empresa.

El análisis de la actividad financiera de la empresa es una necesidad no solamente para que exista estabilidad entre gastos e ingresos, sino para mantener atractiva tu empresa para cualquier inversionista que vea seguros sus recursos invertidos allí. Por eso, ten en cuenta los siguientes puntos:

El presupuesto con el que cuentas

Los fondos que tiene la empresa como punto primordial están definido desde el dinero con el que cuenta y el plan de inversión inicial para comenzar a hacer productiva la empresa. Es decir, cuánto dinero se tiene y cuánto se necesita para poner a trabajar a toda marcha el negocio que te tienes proyectado.

Es importante tener en cuenta que, si no solamente cuentas con capital propio para la inversión inicial, está el capital de terceros como por ejemplo, inversionistas o prestamistas ya sea bancos o empresas como Wonga.es con las diferentes modalidades disponibles. Siempre es necesario echar cuentas de lo que posees antes de poner en marcha tus planes.

¿Qué factores se deben de tomar en cuenta en un plan financiero?

Existen muchos gastos y fuentes de ingresos que una empresa puede tener. Para poder estudiar cómo influencian estos a tu empresa, es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

Los costos de fabricación del producto o bien del servicio que estamos haciendo y el precio de venta enmarcado en la proyección de ventas que los mismos puedan tener. Así como la estimación de costos de personal que trabaje en el proceso como otros gastos. A esto también se le conoce mayormente como presupuesto de caja.

El Balance general de la empresa

Se trata del indicador que muestra en cierto periodo de tiempo tanto el estado económico de la empresa como de lo que posee en su cuenta. El balance general son los resultados que muestran el flujo entre ingresos y gastos de la empresa, así determinan si está ganando o si está produciendo a pérdida.

Con el balance general se determina tanto las cuentas internas de la empresa como de las eventuales deudas que en el transcurso del tiempo llegue a tener. Así como también determinar cuánto valor en total tiene la empresa a comparación del mercado.

Cómo establecer el Plan Financiero de una Empresa was last modified: by

Loading...

Cómo establecer el Plan Financiero de una Empresa

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):