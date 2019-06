El funcionamiento de una central nuclear o reactor nuclear explicado.

En esta infografía podemos ver como funciona un reactor nuclear y hacernos una idea de que puede estar implicado en la explosión que hubo en Fukushima y Chernobyl.

¿Cómo Funciona una Central Nuclear?, infografía was last modified: by

Loading...

¿Cómo Funciona una Central Nuclear?, infografía

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):