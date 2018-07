¿Cómo lava la ropa el venezolano cuando un miserable kilo de jabón en polvo pasa de los 7 millones?

Con qué lava la ropa el venezolano cuando un miserable kilo de jabón en polvo pasa de los 7 millones?

En la etiqueta del producto, se puede observar que la bolsa de detergente cuesta específicamente 7.491.500 bolívares, lo cual representa 144,17% del sueldo mínimo integral.

El salario mínimo en Venezuela es de 3.000.000 bolívares, mientras que el bono de alimentación está en 2.196.0000 bolívares y de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, la inflación proyectada para el año 2018 se sitúa en 13.000%.

