Cómo optimizar la gestión de los servicios informáticos —ITSM— en su empresa de comercio electrónico

Como propietario de una empresa de comercio electrónico, no hay duda de que constantemente está buscando formas de mejorar los procesos, eliminar las tareas repetitivas, proporcionar una experiencia de servicio al cliente de primer nivel en todo momento y asegurarse de que está haciendo todo lo posible para que su negocio salga adelante, prospere y sea rentable.

Teniendo esto en mente, un área que a menudo podría necesitar un poco de atención es la de la gestión de los servicios informáticos —ITSM— que, de hecho, suele requerir una optimización. Debido a que su gestión de los servicios informáticos abarca todos los aspectos relacionados con el diseño, la entrega, la creación, la gestión y el soporte de los servicios informáticos, son muchas las áreas en las que podría y tendría que centrar su atención. A continuación, trataremos algunas de las formas en que puede optimizar la gestión de los servicios informáticos en su empresa de comercio electrónico y, tal vez, posibilitar que su actividad comercial sea mucho más eficaz y rentable.

Asegúrese de que los canales de comunicación estén optimizados

Ya sea que se trate de una empresa de comercio electrónico o una empresa de estilo tradicional, contar con canales de comunicación modernos y optimizados es imprescindible para el éxito de la empresa. En el mercado, abundan las soluciones de software de ITSM que abordan estos problemas de forma específica y posibilitan la comunicación grupal al instante. El objetivo ha de ser que todas las partes puedan comunicarse individualmente o como un grupo.

Esto es útil cuando se trata de asignar vales de asistencia al cliente para luego tomar las medidas que permitan resolver los problemas que corresponden a dichos vales. Disponer de esas líneas de comunicación abiertas ayudará a eliminar pasos innecesarios o repetitivos que generalmente frustran a los clientes.

Encuentre una manera de automatizar

Por supuesto, uno de los mejores consejos es encontrar una manera de automatizar aquellos elementos de la gestión de los servicios informáticos que lo requieran, siempre que sea posible. Con ello, se elimina la necesidad de realizar tareas repetitivas, lo que supone malgastar el tiempo y un uso no inteligente del tiempo del personal. Una vez automatizadas las tareas, se libera tiempo para asumir otras responsabilidades.

Una opción es SysAid , ya que ofrece cientos de aplicaciones que le permitirán la automatización de las tareas y eliminar esa repetición con la que está luchando en este momento. Y eso no es todo: SysAid actúa como un punto de asistencia, ayuda al usuario y gestión de activos informáticos, todo en un completo paquete de software. El software se ha diseñado para que pueda analizar y optimizar el desempeño informático de su empresa con toda facilidad.

Asegúrese de medir siempre su desempeño

A menudo, las empresas se ocupan de encontrar formas de optimizar; eliminar tareas y pasos innecesarios, y simplemente hacer que las actividades cotidianas en general sean más compactas. Sin embargo, si no mide su desempeño, es muy difícil saber si sus esfuerzos están dando frutos. Esta es exactamente la razón por la cual es tan importante medir su rendimiento en todo momento: constituye el visto bueno de lo que funciona y el estado de alarma de lo que no.

Es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo

A fin de cuentas, la optimización de su gestión de servicios informáticos no será tan solo una solución rápida, también será una serie de pasos que tomará, seguirá y observará.

Cómo optimizar la gestión de los servicios informáticos —ITSM— en su empresa de comercio electrónico was last modified: by

En : Tecnología