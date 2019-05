¿Cómo recupero las fotos borradas de WhatsApp?

Aunque muchos no lo crean o simplemente no lo saben, tu teléfono móvil es un computador en sí y la memoria de almacenamiento un disco duro de estado sólido, en los inicios de los dispositivos móviles hubo discos tradicionales cómo por ejemplo los primeros Ipod.

Sucede que cuando borramos algún contenido, el sistema lo hace de forma «rápida», simplemente el programa de borrado de dice al sistema de archivos del móvil que ese espacio está disponible, pero los datos, en la mayoría de las ocasiones siguen están allí, de tal manera que podemos recuperarlos usando algunos trucos.

Lo primero que se tiene que hacer es ir al buscador y escribir algún indicio de la foto compartida. Una vez que llegue a esta, intente descargar si la aplicación lo permite, puesto que a veces se almacena en los servidores de WhatsApp.

Si le sale el mensaje «la foto ya no está en tu teléfono», lo que debe hacer es ir a su computadora y abrir la aplicación de WhatsApp desde ahí. En ocasiones aquellas imágenes que ya no están disponibles en los chats de nuestro móvil, sí aparecen en la versión web de la aplicación.

Otra forma de ingresar a esa información es accediendo a su copia de seguridad en Google Drive. Esto servirá siempre y cuando hayamos tenido activada esa opción al momento de compartir la imagen.

Una vez que hayamos encontrado nuestra copia de seguridad en Google Drive es necesario eliminar toda la información que tengamos en nuestro WhatsApp para empezar de cero. Se recomienda desinstalar la app e instalarla nuevamente.

Al momento de acceder y empezar de cero, todos nuestros datos serán recuperados. Pero como ya mencionamos, esto ocurrirá siempre y cuando haya sido activada la opción de copia de seguridad antes de haber enviado las imágenes.

También existen aplicaciones que pueden ayudarle a descargar esa información en la medida de lo posible. Una de ellas es DiskDigger, que puede restaurar «thumbnails» o versiones a menor tamaño que las imágenes originales. El programa detecta todas las fotos borradas y da la opción de recuperarlas.

Si pese a ello no ha podido recuperar esa imagen, su último recurso y no menos efectivo es pedírsela a quien se la envió. WhatsApp suele guardar las imágenes en la galería de fotos de los destinatarios y es probable que esa imagen esté en el celular de su contacto.

Si has probado todo esto y no resulta, es porque una nueva foto o contenido a sobreescrito la sección de la memoria de almacenamiento que ocupaba tu foto y ya no se podrá recuperar.

Recomendaciones:

Respalda tus fotos en tu computadora, puedes hacerlo con solo conectar tu teléfono y copiarlas a una carpeta en tu laptop, pc, tablet, etc.

Respalda tus fotos en Google Drive, siempre es bueno y el espacio es gratis.

