COMUNICADO: El movimiento DSDVzIa fija posición sobre el Foro de Sáo Paulo

Desde El movimiento DEMOCRACIA, SOCIEDAD Y DESARROLLO PARA VENEZUELA (DSDVzIa) expresamos nuestro enfático rechazo, a la presencia 120 partidos de izquierda de todo el mundo en Caracas, con el fin de realizar la XXV edición del Foro de Sáo Paulo, una reunión que representa, un apoyo abierto a la dictadura que se cierne sobre nuestro país.

El Foro de Sáo Paulo es una organización que desde su génesis ha tenido un sólo propósito: llego al poder a costo de lo que sea y, ha quedado demostrado ante la historia que, un gran número de las mentes más perversas y retorcidas de la política Latinoamericana y mundial, ha estado bajo su amparo. El FSP, enmascara sus fines oscuros de dominación y desplazamiento de los valores de occidente con una lucha de fantasía a favor de garantías y derechos.

Venezuela y su gente son hoy, las víctimas más recientes de la ambición descomedida de los protagonistas de este Foro, que de nuevo pretende engañar al mundo con una pose falsa a favor de la democracia, la libertad y la paz.

DSDVzIa, hace votos, asume el compromiso con los sublimes valores de la venezolanidad, la república y la familia y, acumula esfuerzos, para que nunca más una organización corno esta tenga injerencia en la política interna de nuestra nación.

El destino de Venezuela solo debe decidirse bajo la concertación de los venezolanos de buena voluntad y los verdaderos aliados de la democracia y los derechos humanos.

Esta lucha solo puede terminar en Victoria!

Movimiento Democracia, Sociedad y Desarrollos para Venezuela Caracas, 23 de Julio de 2019.

NOTA DE PRENSA

En : Política