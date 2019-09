Texto del comunicado de @Aeromexico que confirma prohibición de embarque para Venezolanos

Ciudad de México a 27 de septiembre. 2019

Estimada Sra. Pérez Esperandio:

Por medio de la presente hacemos constar que cl dia 24 de septiembre del 2019 le fue negado el embarque al vuelo ANI003 de MIIX u ClXi.

Por favor, permítanos hacer de su conocimiento la razón por la que no fue posible a nuestro personal permitirle abordas la aeronave: como usted sabe,siendo una aerolínea internacional, debemos establecer acuerdos con los diferentes países a los que viajamos y obedecer su política con sumo cuidado; si no lo hacernos podríamos recibir multas, o lo que más importante, podríamos perder la confianza depositada en nosotros por paste de los gobiernos de los países que nos permiten transitar dentro de su territorio. No podemos, bajo ninguna circunstancia, poner dicha confianza en riesgo.

Como resultado de las tensiones existentes entre su país de origen y los Estados Unidos de América. se ha prohibido el embarque de venezolanos en aeronaves que sobrevuelen sobre territorio estadounidense.

Entendiendo su situación y tratando de asistirle, le fueron ofrecidos nuevos vuelos que permitiesen arribar a su destino. por una vía alterna, donde no se enfrentase a dichos inconvenientes, mismos que no se ajustaban a sus necesidades.

Por su puesto. comprendemos y respetamos su decisión. Por ello. nuestro personal procedió a emitirle vinichers para alimentos y, por parte del departamento de Atención a Clientes se ha ofrecido el reembolso del costo de los vuelas restantes en su itinerario con nosotros:

Vuelos AM003 México•Paris. AM6104 Paris-México y AM761 México•Hogotil a los cuales corresponde cl total de 58.193.57 MXN por su boleto y 57,227 22 MXN por la Srta. !saberla Oiannelli Pérez.

Sra. Pérez lisperandio. agradecemos Nu comprensión y paciencia durante la resolución de esta situación. Esperamos sepa que por patee de Aeroméxico se ha hecho todo lo posible por asistirle.

Ofrecemos la presente correspondencia pana los fines informativos que a usted mejor convengan.



