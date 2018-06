Con doblete de Cavani, Uruguay vence 2-1 a Portugal: Buscará el pase a semis ante Francia

Uruguay derrotó 2-1 a Portugal con el doblete de Edinson Cavani para clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018. El rival de los charrúas enfrentarán a Francia por el pase a semifinales.

Gracias a un cabezazo de Edinson Cavani, Uruguay va ganando 1-0 a Portugal al término de los primeros 45 minutos del partido de los octavos de final que disputan este sábado en el Estadio Olímpico de Sochi.

Fue una jugada iniciada y terminada por Cavani, quien hizo una pared a larga distancia con su compañero de equipo y de delantera en Uruguay, Luis Suárez.

El central Pepe iguala el marcador al minuto 55′ para los lusos tras recibir un centro de la banda de Raphael Guerreiro para rematar de cabeza y enviar la pelota al fondo de la red.

