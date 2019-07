En medio del nuevo gran apagón que afecta a varias entidades del país, este martes 23 de julio los habitantes de Maracaibo enfrentan la coyuntura con altas temperaturas y un gran porcentaje de humedad en la capital zuliana.

Según el portal The Weather Chanell, durante la mañana de este martes la ciudad alcanzó una temperatura de 32° centígrados y una sensación térmica de 37°, acompañado de un 61% de humedad.

Desde la noche de este lunes, los ciudadanos manifestaron que, tras la interrupción del servicio eléctrico a escala nacional, conciliar el sueño fue un reto debido a las altas temperaturas conservadas dentro de los hogares.

“Traté de dormir en mi cuarto, pero poco después de haberme acostado me sentí empapado de sudor y tuve que irme al techo de mi casa, pero ahí los mosquitos no me dejaron descansar”, comentó Javier Carrizo, habitante de El Naranjal, en la zona norte de la ciudad.

Para quienes tienen niños pequeños, la realidad es más dura. Leticia Medina, quien vive en el sector Primero de Mayo y es madre de un niño de 2 años manifestó lo difícil que fue refrescar al pequeño durante la noche.

“Pasé toda la noche echándole fresquito. Cuando me sentía muy cansada trataba de dormir, pero él se despertaba por el calor”, expresó la madre de 22 años.

Otra noche calurosa se espera este martes según el reporte del canal climático. La humedad podría bajar hasta 57%, mientras que la temperatura se pronostica en 33° centígrados.

Con humedad de casi 70 por ciento y altas temperaturas los zulianos siguen sin electricidad was last modified: by

En : Noticias Nacionales