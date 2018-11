CONCEJO MUNICIPAL DE SUCRE EXIGE AL GOBIERNO NACIONAL DECLARAR EN EMERGENCIA AL EMBALSE LA PEREZA

Durante un Cabildo Abierto realizado esta semana, el Concejo Municipal del municipio Sucre, acordó solicitar al Ministerio de Aguas y a Hidrocapital declarar en Emergencia al embalse La Pereza, ubicado en la parroquia Filas de Mariches, de esa jurisdicción.

La exigencia fue acordada con diez votos de los Concejales: Andrés Schloeter, Juan Carlos Vidal, Luis Eduardo Manzano, Gustavo Ruiz, Rosiris Toro, Ingrid Palacios, José Palacios, Edmundo Rada, Manfredo González, Humberto Berroterán, por la Unidad Democrática y tuvo tres votos salvados, de la fracción del Pusv.

Andrés Schloeter, Presidente del Concejo Municipal explicó que la decisión es apoyada además por vecinos organizados de las urbanizaciones Turumo, Parque Caiza, Mirávila, Altos de Tomás, Valle Fresco y fue tomada para llamar la atención sobre el estado de abandono en que el gobierno mantiene al mayor reservorio de agua del municipio Sucre.

Por su parte Juan Carlos Vidal, vice Presidente del Cabildo y proponente del Acuerdo, denunció que por distintas causas en su funcionamiento, de los once meses que han transcurrido del 2018, el embalse La Pereza ha funcionado solo 5 meses, a pesar de atender a más de 200 mil vecinos de las parroquias Mariches, La Dolorita y Caucaguita.

“Exigimos a la Ministra de Aguas y Presidenta de Hidrocapital, Ing. Evelyn Sánchez atender de manera prioritaria al embalse La Pereza, para evitar su colapso definitivo”, aseveró Vidal.

Elecciones de Concejales.

Sobre las elecciones de Concejales anunciadas por el Consejo Nacional Electoral, Schloeter y Vidal coincidieron en recordar que en el municipio Sucre ni Primero Justicia, ni Voluntad Popular, ni Acción Democrática, ni Un Nuevo Tiempo están participando por considerar que las elecciones que debemos tener son las de un nuevo Presidente de la República.

