Conexión aérea entre Panamá y Venezuela vence esta noche

Panamá y Venezuela se quedarán sin conexión aérea a partir de la medianoche de este martes, cuando se haga efectiva la suspensión de las aerolíneas venezolanas radicadas en ese país y pese a la disposición que han mostrado los dos gobiernos de tratar de solucionar la reciente crisis bilateral.

El último vuelo regular en conectar ambos países fue el QL1983 de la aerolínea venezolana Laser, que partió este martes del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el más grande de Panamá, con destino a Maracaibo, en el noroeste de Venezuela.

La aerolínea panameña Copa Airlines dejó de volar el pasado 6 de abril y a partir de la medianoche le toca el turno a las compañías venezolanas que operan en Panamá, entre las que se encuentran Laser, Avior, Turpial y Santa Bárbara Airlines.

La desconexión aérea entre Panamá y Venezuela, que en principio durará 90 días, que pueden ser prorrogados, es una de las principales consecuencias del conflicto que ambos países mantienen desde hace un mes y que incluye el retiro de sus respectivos embajadores.

