Conexiones LTE llegaron a 4.700 millones en todo el mundo

Despliegues de redes 5G aceleran con la extensión de la cola larga de LTE

2T 2019: Global – 250 millones de conexiones nuevas a LTE y 4.700 millones de conexiones LTE en total.

Hoy: 34 redes 5G mundiales.

32 millones de conexiones 5G proyectadas en América del Norte para fines de 2021; 156 millones en el mundo

BELLEVUE, Washington – 19 de septiembre de 2019 – Casi 250 millones de conexiones nuevas a LTE se sumaron alrededor del mundo en el segundo trimestre de 2019, según 5G Americas, la asociación de la industria inalámbrica y la voz de la 5G y LTE para las Américas, y según información de Ovum. Las suscripciones a LTE en el mundo están acercándose rápidamente a los cinco mil millones mientras que los operadores continúan invirtiendo en LTE-Advanced y posteriores evoluciones de LTE. Esto refleja la hoja de ruta de innovaciones y capacidades crecientes, ya que se espera que LTE continúe aumentando la cantidad de suscriptores hasta 2021 en medio del despliegue de nuevas redes de 5G.

Actualmente, existen 34 redes de 5G comerciales estandarizadas por el 3GPP mundialmente, y se anticipa que habrá 77 redes de 5G comerciales al término de 2019, según TeleGeography. La adopción de la 5G acaba de comenzar. La proyección de Ovum predice que habrá 156 millones de conexiones 5G en el mundo y 32 millones en América del Norte a fines de 2021.

Mundialmente, las conexiones LTE crecieron el 27 por ciento interanual al segundo trimestre de 2019. LTE alcanzó los 4.700 millones de conexiones en el mundo a junio de 2019, lo que representa el 53 por ciento del total de conexiones inalámbricas mundiales.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, declaró: “Estamos avanzando aceleradamente con el entusiasmo de las redes 5G en 2019. Sin embargo, los operadores de muchas regiones del mundo continúan construyendo infraestructura LTE de 4G a gran velocidad para brindarles servicio de banda ancha móvil de excelencia a sus clientes”.

América del Norte continúa liderando al mundo en términos de participación de mercado de LTE. LTE representa el 88 por ciento del total de conexiones móviles en América del Norte a junio de 2019, un aumento respecto del 82 por ciento de junio de 2018. La región Oceanía, Este y Sudeste Asiático tiene la segunda participación de mercado de LTE con el 73 por ciento, comparada con el 65 por ciento a junio de 2018. Le sigue Europa Occidental, con el 55 por ciento (comparado con el anterior 48 por ciento), mientras que América Latina y el Caribe continúa experimentando un fuerte crecimiento en cantidad de suscriptores a LTE, ubicándose en el 47 por ciento en el mismo período (comparado con el 35 por ciento). La participación de mercado representa el porcentaje de conexiones inalámbricas móviles que emplean tecnología LTE frente a todas las demás tecnologías móviles celulares.

“LTE continúa incrementando la cantidad de conexiones nuevas mientras que las redes se optimizan continuamente con nueva tecnología”, señaló Pearson. “Las tecnologías innovadoras que sustentan el desempeño de la 5G también mejorarán las redes de 4G LTE durante el futuro previsible.”

Para 2023, la información de Ovum estima que las conexiones 5G mundiales crecerán a 1.300 millones, lo que representa el 13 por ciento del total de suscriptores móviles en el mundo.

2T 2019 –América del Norte – Liderando la adopción de LTE

En los Estados Unidos y Canadá, las conexiones LTE alcanzaron 459 millones en el T2 2019, lo que representa el 88 por ciento de la participación de mercado del total de conexiones a tecnología inalámbrica. También refleja el agregado de 13 millones de conexiones desde marzo a junio de este año y demuestra el crecimiento continuo de las suscripciones a LTE de 14 por ciento interanual.

La cantidad de conexiones LTE por habitante de América del Norte en el segundo trimestre de 2019 muestra una tasa de penetración del 125 por ciento (o 1,25 conexiones por persona), comparada con una penetración del 122 por ciento en el primer trimestre de 2019. Estados Unidos solamente tenía el 130 por ciento de penetración del mercado LTE en junio, habiendo subido desde el 126 por ciento en marzo.

Kristin Paulin, Analista Senior de Ovum, declaró: “América del Norte es una de las regiones líderes en despliegues de redes de 5G y, a partir de 2020, veremos un ímpetu sustancial en la cantidad de suscripciones a 5G.”

Redes de América del Norte al 13 de septiembre de 2019 (fuente TeleGeography):

LTE: 19

NB-IoT: 3

LTE-M: 4

5G: 4

2T 2019 – América Latina y el Caribe – fuerte crecimiento de LTE

En toda América Latina y el Caribe, LTE continuó sumando suscriptores, habiendo alcanzado 324 millones, lo que refleja casi 19 millones de conexiones nuevas en el trimestre y un aumento del 32 por ciento en el período de doce meses. En toda la región, la penetración de mercado de LTE por habitante alcanzó el 47 por ciento, respecto del 44 por ciento del primer trimestre de 2019 y el 35 por ciento del segundo trimestre de 2018.

Para 2023, Ovum proyecta que las conexiones a LTE crecerán a casi 500 millones en la región. Al mismo tiempo, se espera que la tecnología 5G alcance los 75 millones de conexiones.

Según José Otero, Vicepresidente de América Latina y el Caribe de 5G Americas “el crecimiento de LTE continúa siendo fuerte en América Latina, con varios países que superan una tasa de adopción del 60 o 70 por ciento. En los próximos años, vemos que LTE expandirá su cobertura hacia zonas menos densamente pobladas, al tiempo que la 5G comienza a adoptarse en centros urbanos y el segmento empresarial”.

Redes en América Latina y el Caribe al 13 de septiembre de 2019 (fuente TeleGeography):

LTE: 126

NB-IoT: 2

LTE-M: 3

5G: 1

Otero continuó diciendo: “La buena noticia para la 5G es que varios gobiernos latinoamericanos consideran que la tecnología tiene un rol central en su estrategia de transformación digital y, por ende, están intentando introducir las modificaciones regulatorias necesarias en lo atinente a la asignación del espectro y el despliegue de redes para acelerar el despliegue y la adopción en su jurisdicción”.

2T 2019 – Mundialmente

En el mundo, las conexiones LTE aumentaron en casi mil millones en un año, para alcanzar 4.700 millones al 2T 2019, lo que representa un aumento del 27 por ciento. Desde el T1 2019, se sumaron casi 250 millones de nuevas conexiones de suscriptores a LTE, lo que representa un aumento del 26 por ciento, y coloca a la participación de mercado de LTE en el 53 por ciento considerando todas las tecnologías inalámbricas utilizadas en el mundo.

Proyecciones de Ovum señalan que, mundialmente, las conexiones LTE se acercarán a los 6.000 millones al cierre de 2022, luego se reducirán a 5.700 millones en 2023, lo que sigue siendo muy superior al recuento de 1.300 millones de conexiones de suscriptores a 5G del mismo año.

Según datos de despliegues de TeleGeography, los despliegues de IoT basados en la norma LTE (NB-IoT y LTE-M) continúan en aumento. Redes mundiales al 13 de septiembre de 2019 (fuente Telegeography):

LTE: 654

NB-IoT: 57

LTE-M: 24

5G: 34

Proyección de 5G al término de 2019: 77

