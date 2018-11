¡Confusión! Rosalía atacada por las redes sociales por supuestamente haberle quitado a Sheryl Rubio

La cantante española Rosalía se encontraba envuelta en la polémica tras ser relacionada sentimentalmente con el cantante venezolano Lasso, ex novio de actriz de la famosa serie La casa de las flores.

En una publicación realizada por el sitio web Blastings News España, revelaron que la cantante había sido atacada por Instagram, la polémica surgió después que la actriz venezolana Sheryl Rubio, hiciera públicos una serie de tweets dirigidos a su ex pareja, el cantante Lasso, en donde expresaba su molestia con el cantante venezolano, en los tweets la famosa artista venezolana le reclamó a su ex, quien después de terminar su relación de 7 años saliera hablando y diciéndole a sus amigos que ella le había sido infiel con otra persona, razón por la que la también cantante decidió romper el silencio y hacer público lo que estaba pasando.

Una relación que terminó muy mal

La actriz venezolana expresó su molestia a través de su cuenta oficial de Twitter, y horas después, decidió publicar un vídeo en donde entre lágrimas le contó a sus miles de seguidores lo que estaba pasando. De inmediato, la actriz de La casa de las flores se convirtió en tendencia y comenzó a circular en los medios de comunicación. La actriz que saltó a la fama en 2007 como protagonista de la famosa serie de televisión de la cadena infantil estadounidense Boomerang, Somos tú y yo, señaló que no podía hablar con su ex pareja, porque él la bloqueó de todas sus redes sociales, y para poder comunicarse con él, debía hablar con un intermediario que no le hacían llegar sus recados.

Después de la polémica, la actriz decidió cerrar su cuenta en Twitter y borrar el vídeo de su canal de YouTube.

Sheryl y Lasso se conocieron en 2011, después que Lasso se comunicará con la actriz a través de Twitter para grabar un tema musical, Quiero que vuelvas.

Después de eso, la actriz fue captada con Lasso en un centro comercial y comenzó a correr el rumor de una supuesta relación entre ellos, la venezolana confirmó su relación con Lasso poco tiempo después. Tras siete años, Sheryl confirmó que finalizó su relación con Lasso.

Pero en el medio de la polémica, salió a relucir el nombre de la cantante española, Rosalía. Diferentes medios de comunicación especularon que la cantante española podría haber sido la nueva pareja del ex novio de la actriz venezolana. Después de dicha revelación, la española ha recibido una ola de insultos a través de de Instagram.

En la cuenta de Instagram de la artista española se puede apreciar claramente como los seguidores de la también cantante Sheryl Rubio, la atacaron e insultaron por ser la ”amante” de Lasso. La española ha recibido comentarios como ”Ni a los talones le llega a la belleza de Sheryl”, ”Rosalía, te amo! Pero porq le robaste el novio a Sheryl”, entre otros.

La cantante española se expresó al respecto a través de su cuenta de Twitter dejando en claro qué entre ella y el cantante venezolano no existe más nada que una simple amistad. ‘’Hola amigo! Que guay fue conocerte el otro día, un abrazo gigante’’, expresó la cantante española, dejando en claro que todo fue un mal entendido.

