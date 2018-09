Conindustria: 9100 empresas han sido forzadas a cerrar sus puertas

VENEZUELA.- El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, alertó este martes 4 de septiembre que un total de nueve mil 100 empresas en Venezuela han sido forzadas a cerrar sus puertas, tras la crisis socioeconómica que atraviesa el país con una hiperinflación que está afectando de manera drástica la economía y el salario de los venezolanos.

Venezuela tenía hace un par de años doce mil 700 empresas, ahora solo quedan tres mil 600, el parque industrial se ha ido cerrando”, comentó Olalquiaga sobre la situación actual del sector industrial en el país, durante una entrevista concedida a Shirley Varnagy en la emisora Onda La Superestación.

Aseveró que de las tres mil 600 empresas que aún mantienen sus puertas abiertas pese a las adversidades, tres mil 100 son privadas y trabajan al 25% de su capacidad.

Respecto al Producto Interno Bruto (PIB), resaltó que “venimos de 5 años de contracción” y aseguró que las medidas económicas por parte del presidente Nicolás Maduro “han sido muy agresivas”, haciendo referencia al aumento del IVA del 12 al 16%.

