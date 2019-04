Consecomercio: Entre el 40 y 80 por ciento de los negocios han cerrado

El vicepresidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Felipe Capozzolo, indicó que la comercialización a nivel nacional se está convirtiendo en una actividad “para pocas personas”, luego de mencionar que entre el 40% y 80% de los negocios se encuentran cerrados.

“En los viajes nos hemos conseguido con un país en muy malas condiciones, las carreteras deterioradas por donde a partir de las 5:00 pm no es recomendable transitar por la inseguridad”, aseveró.

De igual manera, enfatizó que los venezolanos se encuentran sufriendo a consecuencia de la falta de los servicios públicos. “Pueblos aislados donde se ve mucha pobreza”, sentenció en declaraciones al portal web de El Universal.

En este sentido, Capozzolo reveló que en los estados andinos se encuentra la población más afectada por la crisis y que solo sobrevive porque es productora de alimentos y se encuentra cerca de la frontera con Colombia.

