Consorven atiende denuncias en caso de vulneración de DDHH a personas con discapacidad

Prensa, 11/06/2019. Yoligma Santaella, de la Unidad de Atención a la Víctima de Consorven, informó sobre la importancia de esta coordinación al tiempo que explicó cómo las personas sordas o con otro tipo de discapacidad, deben realizar denuncias en caso de vulneración de Derechos Humanos.

“Nosotros en la Unidad, nos encargamos de atender a la víctima por violación de Derechos Humanos, y también brindamos orientación jurídica y/o acompañamiento legal, según sea el caso; damos el mayor apoyo a las personas sordas y con discapacidad en general, si atraviesan por situaciones donde se vulneren sus derechos, como por ejemplo: sí han sido discriminados laboralmente por tener una discapacidad, situaciones de violencia intrafamiliar, y cualquier otro tipo de ayuda en la que necesitan ser orientados”, dijo Santaella.

Entre sus tareas, también está orientar y ofrecer talleres para dar herramientas y conocimientos a la comunidad sorda, ya que a través de esta manera, se puede empoderar a las Personas con Discapacidad.

Explicó que para poder brindar el apoyo requerido, es necesario que la persona afectada se ponga en contacto con la Coordinación de Atención a la Víctima de Consorven, a través del correo sordodenuncia@gmail.com, donde exponga brevemente su caso y un número de contacto para establecer una cita y así poder atenderla y orientar a la víctima. “Si la persona requiere denunciar, llena un formulario, se graba un video con lo sucedido, copia de cédula y pasamos el caso a los abogados”.

En cuanto a la parte formativa, esta Coordinación de Consorven también dicta talleres y cursos junto a otras organizaciones aliadas para llevarlo a la comunidad sorda. En ese particular, hizo referencia al Taller VIH Sida junto a la ONG Acción Solidaria, realizado recientemente en el Liceo Miriam Ohep de Vélez, donde se impartió información acerca del VIH Sida y otras Enfermedades de Transmisión Sexual, el cual contó con la participación de 33 alumnos sordos, padres, representantes y docentes de la unidad educativa.

“La actividad fue bastante dinámica, se aclaró la diferencia entre VIH y Sida, se presentaron varias situaciones para que los jóvenes identificaran si eran de alto, bajo o mediano riesgo, si eran propensos a contraer el VIH, se explicó y aclaró cuáles eran los canales de contagio para esta enfermedad”.

Acción Solidaria, además de dar la información, facilitan preservativos a los estudiantes y su respectiva explicación de cómo se debe usar, recalcó los beneficios y cuánto ayuda para evitar el contagio de enfermedades.

Finalmente, los estudiantes se mostraron muy interesados en el tema y despejaron sus dudas e inquietudes al momento de tener relaciones sexuales.

