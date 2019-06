Consorven: Sordo fallece por falta de medicinas

La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) lamenta el fallecimiento de Danny Ramón Pacheco Serrano, de 39 años de edad, persona con discapacidad auditiva quien murió el pasado 27 de junio de 2019, en el Hospital Clínico Universitario de Caracas, por no recibir el tratamiento oportuno debido a la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país.

Pacheco Serrano padecía de cardiopatía y al no tener acceso ni contar con los recursos económicos para las medicinas, dejó de tomar las pastillas para su tratamiento, lo cual le produjo un Accidente Cerebro Vascular (ACV) leve.

Familiares del fallecido estaban haciendo las diligencias para conseguir algunas medicinas y según señalan, en el Hospital Clínico Universitario de Caracas no lo asistieron con lo mínimo requerido -como oxígeno- motivo por el cual, se complicó el cuadro de salud de Danny Pacheco y murió luego de pasar tres días recluido.

Entre otras cosas, el centro de salud tampoco cuenta con la asistencia de un intérprete de Lenguas de Señas Venezolana, situación que dificultó la comunicación entre el paciente y el personal, privándolo de tener accesibilidad a la información sobre su estado.

Consorven se une al dolor que embarga a familiares, amigos y allegados de Danny Ramón Pacheco Serrano y aboga para que cese esta situación donde se vulnera el derecho a la salud y la vida de los ciudadanos en Venezuela.

Juan Ángel De Gouveia

Presidente de Consorven

Caracas, 30 de junio de 2019

