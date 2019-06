Según Consultores 21, más de 14 millones de Venezolanos quieren «emigrar como sea»

CARACAS.- Un probable éxodo sin precedentes en la historia de cualquier país del mundo podría darse de confirmarse las cifras que maneja la empresa Consultores 21 sobrepasando en mucho la cifra de la ACNUR sobre la cantidad oficial de quienes ya han salido por cualquier medio del país.

De acuerdo a su último estudio, Cuarenta y siete por ciento de la población venezolana desea salir del país, afirmó el presidente de la encuestadora Consultores 21, Saúl Cabrera, luego de un estudio realizado en el territorio nacional.

La encuesta, que abarcó a dos mil personas distribuidas en todo el país, indica que 47% de los ciudadanos de la clase popular prefiere salir hacia Suramérica y son Colombia, Chile y Perú los destinos preferidos. Las cifras muestran que Colombia cuenta con 29% del favoritismo, seguida de Chile con 21%, Perú con 20%, Ecuador con 13% y Argentina con 8%.

La razón de estas opciones obedecen a que la mayoría de los encuestados tiene un familiar en estas naciones. “La gente se quiere ir adonde ya están los venezolanos porque ahí tienen a sus familiares (…). Dos integrantes de cada familia está fuera de Venezuela», dijo Cabrera en una entrevista para Unión Radio.

Indicó que los que desean emigrar en su mayoría son adultos de clase media y baja, con estudios secundarios completos y que trabajan por cuenta propia o en el sector privado.

Lamentó que el emigrante se va sin una red de apoyo, propenso a enfrentar carencias y condiciones poco óptimas para su desenvolvimiento.

