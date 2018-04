Consumo eléctrico cayó 6.000 MW diarios por la diáspora pero los apagones se multiplican!

La menor actividad industrial y comercial por la contracción económica y la migración de millones de venezolanos al exterior redujeron el consumo eléctrico del país en 6.000 megavatios al día, dijo Ángel Navas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Eléctricos.

El directivo explicó que Venezuela siempre registró un crecimiento importante de la demanda de electricidad (entre 5% y 6% interanual) para anotar la máxima histórica (9%) en 2014, que se tradujo en un consumo de 19.000 MW diarios.

Sin embargo, este crecimiento fue empujado por el sector residencial, pues ya en 2014 se evidenció el impacto sobre la demanda de la caída de la actividad del aparato productivo estatal y privado. “A partir de 2016 y más profundamente desde 2017, el consumo nacional fue cayendo para ubicarse en 14.000 y 13.000 MW por día”, precisó el sindicalista.

– Publicidad –

El volumen de 6.000 megavatios es significativo tomando en cuenta que el consumo promedio pico de Caracas es de 2.480 MW diarios. Indicó que el sector industrial es el mayor consumidor de electricidad, pero sus operaciones han descendido bastante fundamentalmente en el sector petróleo (la producción de crudo bajó a 1,5 millones de barriles diarios) y las empresas básicas de Guayana que operan a 20% de su capacidad instalada.

Con información de El Nacional.

Consumo eléctrico cayó 6.000 MW diarios por la diáspora, pero los apagones se multiplican! was last modified: by

Loading...

Consumo eléctrico cayó 6.000 MW diarios por la diáspora, pero los apagones se multiplican!

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):