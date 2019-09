Continúa la crisis de la gasolina en Maracaibo y nadie plantea soluciones..

Era la cuarta vez que Marcelino, un zuliano de los pocos que quedan trabajando de taxista en Maracaibo, daba vuelta por varias estaciones de servicio para intentar surtir los 30 litros que el gobierno permite diariamente a los ciudadanos, pero no suerte, y es así.. los zulianos salen cada día pidiendo suerte y encomendandose a Dios para ver si al menos encuentran una cola que no esté tan «larga», pero para los zulianos a estas alturas «no tan larga» significa una cola de 100 vehículos.

Atrapados en una Crisis que nadie quiere y tampoco ellos pidieron

Los zulianos son gente trabajadora,acostumbrados a levantarse desde tempranas hora de la mañana, desde el pescador en la zona norte hasta los trabajadores petroleros en el Sur del Lago, pasando por los criadores de ovinos y vacunos, ellos nunca pidieron una crisis que los atara a mendigar por 30 litros de gasolina al día, si acaso la consiguen, pero tampoco quieren la Crisis actual sea quién sea que la produjera.

En el caso de los servicios públicos, y la gasolina es uno de ellos porque es totalmente controlada por el estado, los zulianos se sienten atrapados y sin salida, piden a gritos que se sincere el costo de los combustibles, ya que les es más barato y real pagar el costo correcto que pagar en dólares el capricho de quienes dirigen las estaciones de servicio, donde cada día exigen mayores cantidades de moneda extranjera para «llenar el tanque».

