Conviasa anunció nuevas rutas para Latinoamérica

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), dio a conocer a los usuarios sus servicios así como sus próximos destinos nacionales e internacionales a inaugurar, durante la «XXVII Exposición de Viajes y Turismo AVAVIT 2019» que se celebró en el Hotel Eurobuilding de Caracas.

“San Vicente y las Granadinas, Quito (Ecuador) y México son las nuevas rutas internacionales de Conviasa; mientras que nacionales esperan conectar a Maracay con San Tomé y San Fernando de Apure”, indicó una nota de prensa de la empresa.

Durante el evento que se celebró los días martes 18 y miércoles 19 de junio, la línea aérea bandera de Venezuela compartió el stand con la tour operadora Venetur y el Ministerio para el Turismo (Mintur).

Con información de AVN

En : Economía