Convicto y Confeso! El delincuente Alejandro Andrade se declaró culpable de LAVADO de DINERO

EEUU.- Luego de años de disfrutas miles de millones de dólares robados a Venezuela, una larga investigación en Estados Unidos llegó a las puertas de las propiedades de Alejandro Andrade, alias El Tuerto. El extesorero nacional de Venezuela en el Gobierno de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos. Así lo informó este martes, 20 de noviembre, el diario Miami Herald.

De acuerdo con las autoridades judiciales estadounidenses, Andrade aceptó los cargos por lavado de dinero, al participar en esquema de sobornos por mil millones de dólares, en el que además estaría involucrado el dueño del canal de noticias Globovisión, Raúl Gorrín, quien fue acusado por varios delitos este lunes, 19 de noviembre.

El extesorero en la gestión de Hugo Chávez era un testigo protegido en Estados Unidos, después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía del Sur de Miami en el año 2016. Sin embargo, por violar la cooperación fue detenido el 16 de noviembre en una finca de su propiedad en Wellington.

Según el portal de noticias La Patilla, Andrade, después de ser apresado y reconocer los cargos por los que se le acusan, dijo que cooperará plenamente con las autoridades estadounidenses.

La agencia Reuters informó que no solo el exfuncionario chavista se declaró culpable en esta investigación. También lo hizo Gabriel Arturo Jiménez, de 50 años, banquero, radicado en Chicago, quien aceptó el cargo de conspiración para lavar dinero en el mismo plan de Andrade y Gorrín.

El caso que estaba en reserva desde marzo pasado, cuando Jiménez se declaro culpable, fue liberado este martes 20 de noviembre. Este banquero, según la investigación de la justicia estadounidense, se asoció con Raúl Gorrín para adquirir en República Dominicana, el banco Peravia.

Tanto Andrade como Jiménez recibirán sentencia el próximo 27 de noviembre, según el Departamento de Justicia de EEUU.

La investigación y los antecedentes..

Andrade, en el año 2017 fue acusado por el FBI de ocultar información, pese al acuerdo con la Fiscalía de Miami. Su carrera política la inició como subsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en el año de 1999.

De carrera castrense, egresó de la Academia Militar en el año de 1987. Fue guardaespaldas de Hugo Chávez, durante la campaña presidencial del año 1998; al ganar la presidencia el fallecido expresidente lo nombró su secretario privado, según el portal Poderopedia.

En el año 2001 presidió el Fondo del Pueblo Soberano y el Fondo Único Social. En el año 2007 lo nombraron Tesorero de la Nación, a la vez que ocupaba la presidencia del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), y además se desempeñaba como viceministro de Gestión Financiera del entonces Ministerio de Economía y Planificación Financiera.

En 2009, pese a las críticas y denuncias por irregularidades administrativas en los cargos que ocupaba, Chávez lo designó presidente de Banfoandes. Incluso el propio exmandatario lo cuestionó por el desempeño en este último cargo, donde denunció que tenía la mayoría de los depósitos en bancos privados.

Esto llevó a su salida de la administración pública y se mudó a Estados Unidos, donde vivió hasta el pasado viernes en lujosas propiedades, en zonas donde famosos como Madonna o el multimillonario Bill Gates tienen residencias.

Socio de Raúl Gorrín

Dueño de yates, fincas y con gran afición a la equitación y caballos de lujo, su amistad con Raúl Gorrín también es reconocida, según Poderopedia.

Por esta misma relación cercana, Gorrín es señalado de participar en un esquema de sobornos, lavado de dinero y conspiración entre los años 2008 y 2009 por un monto de 159 millones de dólares. Con estos recursos, el dueño de Globovisión habría comprado propiedades en Nueva York y Miami.

A Andrade le habría pagado sobornos por 94 millones de dólares y además en el año 2016 habría contactado al banquero alemán Mathías Krull para buscar lavar dinero proveniente de Pdvsa.

Gracias a estos manejos adquirió propiedades en Miami y Nueva York. De ellas, 24 le fueron confiscadas en Coral Gables, Sunny Isles, Aventura y NYC; 11 apartamentos en el mismo complejo en Coral Gables y 3 apartamentos en el mismo edificio en Nueva York, por disposición de la Fiscalía en Miami.

Click aquí para ver las fotos de la vida de lujos y excesos de Alejandro Andrade y su hijo, ellos bebiendo champagne mientras los venezolanos se mueren de hambre..

Con información de EC.

Convicto y Confeso! El delincuente Alejandro Andrade se declaró culpable de LAVADO de DINERO was last modified: by

Loading...

Convicto y Confeso! El delincuente Alejandro Andrade se declaró culpable de LAVADO de DINERO

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):