COPA AMÉRICA: Sin goles de Messi, Argentina pasa a semifinales venciendo 2-0 a Venezuela

Debería darles pena a los Argentinos tener que pasar a la siguiente ronda gracias a un triste episodio deportivo que definió su pase de Argentina a semifinales.

Una selección Argentina que valiendose de dos errores de jugadores de La Vinotinto le otorgaron el pase en bandeja de plata a los dirigidos por el yaracuyano Rafael Dudamel quien se mostró con letargo para realizar los cambios a la oncena venezolana.

Al minuto 10 una pelota rifada cerca del punto de penal que no pudo rechazar Tomás Rincón le dio el primer gol a los argentinos tras un aprovechamiento de Lautaro Martínez quien la mandó al fondo de las redes en un obvio dominio sureño.

Como si fuera una novela de terror mientras Venezuela proponía en en el encuentro en la segunda mitad; otro error llegó en la retaguardía venezolana. Wilker Faríñez, uno de los mejores cancerberos de todo el torneo pifió una jugada de rutina y se la dejó a puerta vacía a Gio Lo Celso, el hombre del Real Betis español para que la llevara al fondo de las redes sin más nada que hacer.

“Sabíamos que íbamos a tener un partido complicado. Ellos tenían jugadores muy potentes, controlamos bien la mayor parte del tiempo. Nosotros pusimos aprovechar los errores. Es un rival grande (sobre Brasil) y esperamos ser responsable”, Nicolás Otamendi.

A pesar de las palabras del jugador argentino, Venezuela dominó la posición de la pelota, pero no la supo aprovechar puesto que solo tuvieron una jugada de tiro directo al arco con Ronald Hernández pero gracias a una magistral tapada de Franco Armani impidió el posible empate.

“Esto es una victoria de todos, porque todos corrieron, todos salieron con gran entusiasmo, es un partido bien merecido. Salimos con confianza, ellos tienen grandes jugadores y gracias a Dios todo salió bien”, Franco Armani

Total reflexión llegó de Tomás Rincón quien fue uno de los «culpables» de la derrota criolla. El capitán tachirense no dudó en señalar el próximo objetivo de la selección: las eliminatorias sudamericanas, “No empezamos bien el primer tiempo, nos faltó personalidad. Debemos pensar en las eliminatorias”, Tomás Rincón».

Por último Rafael Dudamel, entrenador vinotinto analizó en caliente sobre el partido de los cuartos de final en donde Venezuela cayó nuevamente ante Argentina en cuartos de final: «Rescato como terminamos, como pudimos jugar en el segundo tiempo. Tenemos que mejorar, no podemos ceder terreno ni perder minutos. Nos costó arrancar, con el resultado en contra fue cuesta arriba», confesó.

Con información de Agencias.

