Cortes y persistentes fluctuaciones forman parte de la rutina de los marabinos este 2019

Caracas, 04 de febrero de 2019.- Luego de una visita a la Ciudad de Maracaibo durante las primeras semanas del año por parte del equipo del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, a los fines de compartir los resultados de los estudios sobre la percepción de calidad de los servicios domiciliarios en Venezuela, en particular en esta capital, cuyos habitantes han sido quienes reportan la peor percepción sobre el servicio eléctrico, se evidenció que además de los cortes del servicio, los marabinos sobreviven a serias fluctuaciones del flujo eléctrico diariamente.

Es oportuno recordar que dichos resultados obtenidos a nivel nacional, resumen las condiciones de los servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones y aseo urbano, basados en una encuesta aplicada a 5.200 ciudadanos de las ocho principales ciudades del país (Caracas, Maracaibo, Valencia, Barcelona, Barquisimeto, San Cristóbal, Punto Fijo y Ciudad Bolívar) comprendiendo en total 23 de los municipios urbanos más importantes del país.

Al respecto, ya el OVSP ha precisado que las tres ciudades que reportan la peor calidad del servicio eléctrico son Maracaibo con un 90,27% de calificaciones negativas por parte de los ciudadanos, en segundo lugar, San Cristóbal con 69,11% y sigue la Ciudad de Punto Fijo con 67,72% de valoraciones negativas sobre el servicio eléctrico

Sin embargo, Julio Cubas acotó: “Del estudio es claro destacar que si bien el servicio de energía eléctrica en los principales centros urbanos es percibido por los ciudadanos con deficiencias generalizadas, hoy hemos verificado en Maracaibo que las fluctuaciones en el servicio son recurrentes y además delicadas, por cuanto los equipos reciben unas sobrecargas que sobrepasan las condiciones normales de funcionamiento y conlleva a dañarlos, inclusive a deteriorar los protectores de energía que se coloca por prevención, según nos reportan habitantes en diferentes sectores de la ciudad”.

De igual forma, Cubas aclara que: “el año pasado Maracaibo reportó varios apagones de gran escala y de larga duración, lo cual sin lugar a dudas, permitió ratificar los resultados de nuestro primer estudio en el mes de agosto, sin embargo, en la segunda fase de medición realizada en diciembre del 2018, notamos una mejoría en la percepción del servicio, lo cual ahora realizando recorridos e interactuando con los habitantes, se recojen testimonios que hacen notar para el mes de enero del 2019 un retroceso o desmejora respecto a los resultados evidenciados”.

Hay muchas razones que hacen comprensible la deficiencia del servicio, destacando la carencia de políticas públicas coherentes y encaminadas a fortalecer el sistema eléctrico nacional, no obstante, la asociación civil ESDA tiene como meta la investigación y desarrollo de propuestas para la mejora de la calidad de vida de la sociedad venezolana, de esta forma mediante su proyecto bandera el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos busca divulgar información sobre el estado y calidad de los servicios, como un medio de fomento del conocimiento público de dichos servicios y una herramienta para que los usuarios puedan exigir mejoras, ante la falta de información oficiales.

Si desea conocer más sobre el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos y los resultados levantados, puede ingresar a su página web: www.asoesda.org y las redes sociales de la Organización en Twitter e Instagram @asoesda. Para contactos directos, disponen del correo electrónico asoesda@gmail.com.

Fuente: Comunicaciones ESDA

Cortes y persistentes fluctuaciones forman parte de la rutina de los marabinos este 2019 was last modified: by

Loading...

Cortes y persistentes fluctuaciones forman parte de la rutina de los marabinos este 2019

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):