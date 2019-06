Cosas que debes saber antes de realizar actividades en Bogotá

La capital de Colombia es una de las ciudades más hermosas del país. A continuación te daremos algunos consejos de qué hacer cuando te encuentres en ella y que tipo de actividades se pueden realizar.

1- Trae una chaqueta

El clima en Colombia no es estacional. Está tan cerca del ecuador que todos los días son más o menos iguales, y el clima está determinado por la altitud: cuanto más alto se sube, más frío hace. A 8,612 pies, Bogotá, que a otros colombianos les gusta llamar la nevera, tiene un clima diurno suave durante todo el año, pero se enfría por la noche (alrededor de 48 grados Fahrenheit). Como nativo de Bogotá, nacido y criado, cada vez que vuelvo a la ciudad me pongo al modo de chaqueta incluso cuando hace sol porque la temperatura puede bajar inesperadamente. No cometas el error turístico de andar en chanclas, si debes realizar actividades en bogota, debes estar preparado.

2- Orientarse con las montañas

Bogotá está flanqueada por cordilleras al oeste y al este. Puedes ver uno de ellos, los Andes orientales, desde la mayoría de los lugares de la ciudad, por lo que son una buena manera de orientarte. La mayoría de los bogotanos usan estas montañas como punto de referencia, por lo que la mayoría de los mapas de la ciudad tienen este en la parte superior en lugar de al norte. También es por eso que en Bogotá, subir («subir») significa «ir al este» y bajar («bajar») significa «ir al oeste».

3- Encuentra tu ajiaco

Una sopa formidable hecha con pollo, no menos de tres tipos de papas, maíz y una hierba local llamada guascas, el ajiaco es el plato nacional de Colombia. Lo que sí entra es una cuestión de preferencia personal, o familiar. Algunos pueden agregar alcaparras, crema, aguacate o arroz, mientras que otros pueden considerar esos ingredientes como nada menos que un sacrilegio. Estoy en el campamento pro-crema y aguacate, pero tú sí. Explora tus opciones, de pendiendo de tus actividades; Pruebe el ajiaco en La Puerta Falsa, en La Pola en Las Aguas, o en Las Cazuelas de la Abuela en Chapinero.

4- Cuidado con el aguardiente

Los colombianos serán implacables en ofrecerle las tomas del agua de fuego nacional, un espíritu hecho de caña de azúcar destilada y anís, en reuniones sociales. Saldrás como maleducado si los rechazas, y seguirán insistiendo de todos modos. La mayoría de las marcas contienen una gran cantidad de azúcar, saben a licoroso y te dan una resaca desagradable. Si es posible, quédate con la versión sin azúcar.

5- Prepárate para el mal de altura

Bogotá no es tan alta como La Paz o Quito, pero está por encima de la línea de «soroche» (enfermedad de altura). Algunas personas casi no lo sienten, pero otras necesitan un día más o menos para aclimatarse al aire más delgado y se sentirán mareadas, cansadas y sin aliento. Los remedios locales incluyen café negro y aguapanela (azúcar marrón sin procesar que se derrite en agua hervida).

6- Aprende la cuadrícula

La dirección de una calle de Bogotá tiene números, no nombres (Carrera 8 No. 7-26 o Calle 72 No. 10-34) que parece confuso al principio, pero en realidad es bastante simple. Las calles de Bogotá están dispuestas en un patrón de cuadrícula (un tanto desordenado), en su mayoría compuesto por calles y carreras. Carreras, similar a las avenidas, corre de norte a sur con sus números ascendiendo de este a oeste; Las calles son perpendiculares a las carreras de este a oeste, con sus números ascendiendo de sur a norte.

Las direcciones tienen tres partes: Carrera 8 No. 7-26, la dirección del palacio presidencial, significa que está en Carrera 8, 26 metros (85 pies) al norte de la Calle 7. Pero tenga en cuenta que muchas calles se curvan o terminan abruptamente, y ahí está También hay calles diagonales en la mezcla, lo que puede dificultar la navegación para los visitantes.

