Costa Rica anunció que aceptará Pasaportes Venezolanos vencidos

SAN JOSÉ.- La resolución N.° AJ-060-04-2019-JM del gobierno de Costa Rica establece la aceptación de los pasaportes vencidos para la renovación de los trámites migratorios; la vigencia de un año para los antecedentes penales apostillados en Venezuela; la aceptación de los antecedentes penales emitidos en Venezuela y verificados por la embajada venezolana acreditada en Costa Rica; la vigencia por tiempo indefinido de certificados de nacimiento, y la aceptación de los pasaportes que tengan hasta un día de vigencia para ingresar al país.

“Cada paso que damos es por ustedes hermanos venezolanos en Costa Rica, el trabajo arduo continúa con el gobierno del presidente Carlos Alvarado y la Cancillería de Costa Rica, para lograr más apoyos que mejoren su condición migratoria”, escribió en Twitter la representante consular venezolana, María Faría.

Costa Rica se suma a la lista de los países que aceptarán el documento vencido, entre los que se destacan Estados Unidos y más de once naciones de Latinoamérica.

