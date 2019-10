CRIMINAL: Bebé de 1 Año Violada por su Padrastro falleció en Los Valles Del Tuy

A consecuencia de haber sido víctima de presunto abuso sexual. Tras realizarse las investigaciones se pudo conocer identificar que el padrastro violaba a la niña.

Funcionarios policiales acudieron al centro de salud y trasladaron al comando a la madre de la niña, a la mujer que la cuidaba y a la progenitora del presunto agresor para que rindieran declaraciones.

Una comisión del Eje contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de los Valles del Tuy trasladó el cuerpo sin vida de la niña a la morgue de Ocumare para la autopsia de ley, mientras que la Fiscalía Novena del Ministerio Público (MP) fue notificada del hecho.

Hasta los momentos el padrastro se encuentra prófugo de la justicia.

