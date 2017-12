Cristiano ayuda a Messi. Y Messi se asegura que Cristiano esté bien tras darle un balonazo. RIVALES, NO ENEMIGOS.

A pesar de la goleada del Barcelona al Real Madrid, otro enfrentamiento paralelo se estaba disputando en el Santiago Bernabéu, el clásico entre los dos mejores jugadores del mundo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los que, juntos, aportaron 10 Balones de Oro en un mismo campo de juego. Los grandes gestos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugaron un partido aparte y se cruzaron en distintas ocasiones dentro de los 90 minutos. Un saludo al inicio, una disculpa tras un potente remate que terminó en la cabeza del luso y un gran gesto de Fair Play, fueron los detalles del gran cruce de estrellas. n el clásico entre Real Madrid y Barcelona por la Liga de España, en el último partido del año para ambos, hubo lindas perlitas en un resultado que dejó a los catalanes como líderes absolutos del torneo con 14 unidades sobre su histórico rival, que tiene un partido menos. El equipo local arrancó el partido como protagonista y contó con una jugada de Cristiano Ronaldo que terminó con un gol anulado por offside. Minutos después, falló un gol increíble. Lionel Messi tuvo pinceladas en el primer tiempo pero la jugada que marcó la calidad del argentino fue un sombrerito ante Casemiro. En la antesala del penal que convirtió el capitán argentino, Messi le dio dos habilitaciones a Luis Suárez que terminó además con la expulsión de Dani Carvajal. Y para sellar el 3-0 definitivo, Lionel Messi eludió a Marcelo y quedó sin un botín y al enfrentar la marca de Cristiano metió una habilitación magnífica para la llegada de Aleix Vidal que convirtió y fue a festejarlo con ‘Papa Lionel’. Agencias

Cristiano ayuda a Messi. Y Messi se asegura que Cristiano esté bien tras darle un balonazo. RIVALES, NO ENEMIGOS. was last modified: by

Loading...

Cristiano ayuda a Messi. Y Messi se asegura que Cristiano esté bien tras darle un balonazo. RIVALES, NO ENEMIGOS.

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):