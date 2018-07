Croacia quiere seguir haciendo historia y luchar por su primer título

Continúan las emociones de las semifinales del Mundial Rusia 2018 y este miércoles 11 de julio, el Estadio Luzhniki de Moscú será el escenario del enfrentamiento entre Croacia e Inglaterra. El pitazo inicial se dará a partir de las 2:00 PM, hora de Venezuela. Ahora son solo 4 selecciones las que restan en el torneo y cada minuto cuenta, cualquier error se pagará caro y quien pierda se va para casa. Croacia ha sufrido en octavos y cuartos de final para eliminar a Dinamarca y la anfitriona Rusia, mientras que Inglaterra tuvo un partido duro frente a Colombia, pero pudo definir en tiempo reglamentario ante Suecia. Para las casas de apuestas consultadas por OddsShark, un empate entre estos dos equipos es visto como improbable, y que se produzca, se paga a +210.

La selección croata quiere mejorar su marca del mundial de 1998, en el que llegó hasta semifinales también, pero tuvo que conformarse con el tercer lugar, sin embargo, aquel era su primer mundial disputado como nación independiente y tuvo al artillero de ese torneo, Davor Suker. Ahora, los croatas han hecho una campaña sorprendente, en la que vencieron con contundencia a una débil Argentina 3-0 y superaron los obstáculos de las fases siguientes para poder llegar a las semifinales.

En su último encuentro, frente a Rusia, Croacia comenzó perdiendo, pero tuvo la capacidad de reaccionar muy rápidamente, por medio de Kramaric, de esa manera terminaron los 90 minutos empatados a 1 gol y se fueron a prórroga. Al minuto 100, el defensa Domagoj Vida puso arriba a Croacia y parecía que todo estaba sentenciado. Sin embargo, faltando 5 minutos para finalizar la prórroga, el brasileño nacionalizado ruso, Mário Fernandes, empató el encuentro desatando la locura en Sochi. En la ronda de penaltis, Croacia fue superior y marcó 4 goles, mientras que Rusia solo hizo 3, despidiéndose de esta manera de un gran mundial. Según los sitios de apuestas, Croacia no es favorito para llevarse el triunfo en este duelo, y que lo logre se paga a +250.

En la otra acera, la selección inglesa, de la cual no se escuchaba mucho hablar al inicio de este mundial, sigue adelante firme con su intención de conseguir su segundo título. Los ingleses llegaron al mundial con un equipo cuyos jugadores actúan todos en el fútbol inglés, en la Premier League, y han logrado un trabajo colectivo impecable que los coloca como uno de los favoritos para disputar la final.

Además del buen trabajo en conjunto, Inglaterra también posee una figura individual destacada, Harry Kane, el delantero que juega para el Tottenham, quien posee en este momento la marca de mayor goleador de este mundial y todavía tiene la posibilidad de aumentar su ventaja. Inglaterra en su último juego venció con facilidad a Suecia 2-0 y confía en que podrá detener el ataque croata y dar libertad a Kane para que marque los goles como lo ha hecho hasta ahora. Para las casas de apuestas consultadas por OddsShark, Inglaterra es la favorita para llevarse el triunfo, y que lo logre se paga a +137.

