¿Cuáles son las diferencias entre el Parlamento, la Unión y la Comisión Europea?

En medio de la crisis venezolana, la peor en la historia de esta nación de Sudamérica, la comunidad europea ha tomado cartas en el asunto, primeramente país por país, han ido dejando su posición sobre dicha crisis, esta vez lo ha hecho el parlamento europeo, que ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela no así la Comunidad Económica Europea, en esto hay mucha confunsión ya que la opinión pública en especial la del hemisferio occidental no tiene claro quién es quién al respecto de la toma de decisiones políticas, veamos un poco la diferencia entre estos organismos basadas en su razón de ser como ente dedicado cada uno a sus respectivas funciones:

El triángulo de decisión

La Unión Europea no es una federación como los Estados Unidos, ni una mera organización de cooperación entre gobiernos, como las Naciones Unidas. En realidad, la UE es única. Los estados miembros siguen siendo naciones soberanas independientes, pero comparten su soberanía para ser más fuertes y tener una influencia mundial que ninguno de ellos podría ejercer individualmente.

Compartir la soberanía significa, en la práctica, que los Estados miembros delegan algunos de sus poderes decisorios en las instituciones comunes creadas por ellos para poder tomar democráticamente y a nivel europeo decisiones sobre asuntos específicos de interés conjunto.

En la toma de decisiones de la UE intervienen sobre todo tres instituciones principales:

– El Parlamento Europeo (PE), que representa a los ciudadanos de la UE y es elegido directamente por ellos.

– El Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros.

– La Comisión Europea, que defiende los intereses de la Unión en su conjunto.

Este ‘triángulo institucional’ elabora las políticas y leyes que se aplican en la UE. En principio, la Comisión propone las nuevas normas, pero son el Parlamento y el Consejo los que las adoptan. La Comisión y los Estados miembros las aplican, y la Comisión vela por su cumplimiento.

Otras dos instituciones desempeñan un papel vital: el Tribunal de Justicia vela por el cumplimiento de la legislación europea y el Tribunal de Cuentas controla la financiación de las actividades de la Unión.

