Un nuevo estudio revela cuantos Huevos puede comer a la semana sino quiere morir de infarto

De acuerdo a un nuevo estudio que estuvieron realizando por casi 2 décadas, y los expertos llevan años debatiendo si comer huevos es bueno o malo para la salud.

Y parece ser que la respuesta podría depender de cuántos consumes por semana.

Según un nuevo estudio de un grupo de médicos de diferentes universidades de Estados Unidos y publicado por la revista médica especializada JAMA, tomar huevos más de tres veces a la semana puede provocar el aumento de colesterol y causar daños cardiovasculares, y muerte prematura.

Esto se debe a la gran cantidad de colesterol que se encuentra en la yema del huevo: un huevo grande contiene aproximadamente 185 miligramos de colesterol.

Tres o cuatro huevos

El nuevo estudio analizó los datos de seis investigaciones con casi 30.000 participantes a lo largo de más de 17 años.

Los investigadores concluyeron que consumir 300 miligramos de colesterol en la dieta al día aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 17% y la muerte prematura en un 18%.

Comer de tres a cuatro huevos por semana, según el estudio, se relacionó con un aumento del 6% en el riesgo de enfermedad cardiovascular y un aumento del ocho por ciento en el riesgo de muerte prematura.

Y comer dos huevos por día aumentaría el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 27% y el riesgo de muerte prematura en un 34%, según el estudio.

A pesar de la dieta

Estas asociaciones son independientes de la edad, los niveles de actividad, si se es fumador o no,o si se tiene una presión arterial elevada.

De hecho, los investigadores afirman que no importa lo saludable para el corazón que es el resto de la dieta: cuanto más huevos consumas, mayor será el riesgo de problemas cardiovasculares, enfermedades coronarias, derrames cerebrales y muerte prematura.

«Nuestro estudio mostró que si dos personas seguían exactamente la misma dieta y la única diferencia era el consumo de huevos esta persona tendrá una mayor probabilidad de sufrir una enfermedad cardiaca«, dijo la coautora del estudio Norrina Allen.

¿Contradice lo que sabíamos?

Este nuevo estudio contradice otros anteriores que habían establecido que un mayor consumo de huevos no conlleva un mayor riesgo de enfermedad coronaria o accidente cerebro vascular.

Según la doctora Allen, estos estudios generalmente tenían una muestra menos diversa y un tiempo de seguimiento más corto.

Pero los investigadores también admiten que puede haber errores de medición en su análisis.

Los datos sobre el consumo de huevos se recopilaron mediante cuestionarios o tomando un historial de la dieta. A cada participante se le preguntó lo que habían comido durante el año o mes anterior, por lo que los datos del estudio se basan en lo que los participantes recuerdan haber comido hace meses o incluso años.

Finalmente los resultados del estudio son observacionales, por lo que si bien pueden sugerir una relación, no prueban que un factor cause el otro.

Número recomendado

Entonces, ¿cuántos huevos deberíamos comer por semana?

La doctora Allen recomienda no consumir más de dos o tres huevos por semana. También da ciertos consejos para los amantes de estos alimentos, como por ejemplo comer la clara y no la yema, que es donde se encuentra la mayor parte del colesterol.

La mayor parte de expertos coinciden en que la clave es la moderación, no sólo con los huevos sino con cualquier alimento que tenga colesterol.

Así que aunque no te convenza este nuevo estudio, comer tres huevos cada día en el desayuno puede no ser la mejor idea.

