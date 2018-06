Cuatro jonrones con sabor venezolano en la jornada de este miércoles en las Mayores

Los venezolanos Wilson Contreras por los Cachorros de Chicago, Wilmer Flores por los Mets de Nueva York, Avisaíl Garcia por las Medias Blancas de Chicago y Sandy León por las Medias Rojas de Boston se volaron la barda en la jornada de este miércoles en las Grandes Ligas del béisbol.

Contreras, el careta criollo de los oseznos abrió la pizarra con su sexto bambinazo de la temporada, con el que remolcó además la carrera de su compañero Javier Báez.

El valenciano ligó de 4-2 con cuatro fletadas y una anotada, pero los Cubs terminaron cediendo ante los Dodgers de Los Angeles 5-7.

Por su parte el jardinero de las Medias Blancas, Avisaíl Garcia sacudió el sexto vuelacerca de la campaña que sirvió para que los blancos extendieran la ventaja en la pizarra 6-0.

Garcia bateó para 4-1 con una anotada y una remolcada en la victoria de su equipo 6-1 sobre los Mellizos de Minnesota.

El infielder de los Mets de Nueva York Wilmer Flores conectó su segundo vuelacerca en tan solo tres jornadas, en esta ocasión ante los Piratas de Pittsburgh.

Flores sacudió el sexto bambinazo de la temporada en la parte alta del sexto episodio, culminando la labor de los neoyorquinos que aunque picaron adelante, terminaron cediendo 5-3 en el Citi Field.

El zuliano Sandy León bateó su tercer jonrón de la campaña, con el que produjo la carrera de su compañero Rafael Devers.

León ligó de 4-2 con tres fletadas y una anotada en la victoria de las Medias Rojas sobre los Angelinos de Anaheim 9-6.

