Cuerpos policiales siguen en la búsqueda de «El Monstruo de Lara»

BARQUISIMETO.- Un juzgado del estado Lara emitió una orden de captura contra el carpintero señalado de atacar con un destornillador a su mujer y luego arrollarla tres veces con su camioneta Silverado, hasta dejarla sin vida, en hecho ocurrido en la Zona Industrial de Barquisimeto.

Así lo reseña este jueves 18 de julio el portal La Prensa de Lara, en el que se adelanta que las autoridades estarían gestionado un alerta roja con Interpol, por si Pablo Silvino Sánchez haya salido del país.

«Más de 20 funcionarios de la brigada suroeste del Eje de Homicidios del Cicpc trabajan en el caso del asesinato de Frarianny Quiroz», una ingeniera de 30 años y madre de una niña.

Pablo Sánchez, a quien llaman «El Diablo de la Silverado», la atacó con saña la noche del sábado 13 de julio.

