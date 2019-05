Cuidado! Estos alimentos se vuelven venenosos al calentarse

Es impresionante pero hasta cosas sencillas cómo el agua cambian cuando se les hierve, siempre , debemos hervir el agua cuando dudamos de su procedencia, a veces toma un sabor distinto, eso se debe a que al hervirla los componente biológicos dañinos presentes en ella, se han esterilizado.

Algo parecido pasa con los alimentos y es que algunos se tornan altamente tóxicos o venenosos al ser hervidos y no mantenerlos adecuadamente.

Las Papas: Cuando las papas hervidas se almacenan a temperatura ambiente, pueden desarrollar rápidamente una bacteria que causa intoxicación alimentaria. Siempre mantenga las papas hervidas en el refrigerador tan pronto como sea posible.

Las Cebollas, apio y remolacha: Estos tres ingredientes se utilizan a menudo en la sopa. Pero si recalientas la sopa, los nitratos pueden ser liberados. Puede encontrar nitratos en todas las especies de plantas y, en grandes cantidades, los nitratos son perjudiciales. Calentar repetidamente una sopa puede incluso hacer que se liberen sustancias cancerígenas.

Las Setas u Hongos: La estructura de la proteína de los hongos y los miembros de su familia cambian a medida que se calientan. Cambian de tal manera que se vuelven peligrosos. Tampoco debe almacenar los hongos a temperatura ambiente después de la preparación, ya que pueden liberarse sustancias tóxicas. Después de la preparación, debe guardarlos en el refrigerador tan pronto como sea posible y por un máximo de 1 día.

El Arroz: Probablemente ya has visto esto. Si el arroz se mantiene a temperatura ambiente después de la preparación, se puede desarrollar una bacteria muy peligrosa que causa intoxicación alimentaria. Siempre mantenga el arroz en un recipiente hermético en el refrigerador.

Los aceites: Algunos aceites tienen una vida útil muy corta, como: aceite de nuez, aceite de avellana, aceite de semilla de uva y aceite de aguacate. Si ha usado uno de estos aceites para cocinar o hornear, los alimentos pueden liberar grasas trans dañinas cuando se recalientan.

Los Huevos: Los huevos revueltos, los huevos duros y todos los demás tipos de huevos no deben calentarse. Esto puede causar problemas en el canal alimentario. Esto se debe al alto contenido en proteínas..

El Pollo: Al igual que los huevos, el pollo tiene una alta concentración de proteínas. Recalentar y comer pollo puede provocar dolor abdominal, vómitos o diarrea. Si realmente quieres recalentar el pollo de ayer, debes estar seguro de que se haya calentado hasta la médula. Es más seguro comerlo cuando hace frío en una ensalada.

