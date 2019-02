Curaçao te invita a vivir su Gran Desfile de Carnaval 2019

Diversión, alegría y euforia son palabras que asociamos al Carnaval y es que todas ellas expresan la emoción que experimentaremos para esta temporada en Curaçao, que ofrece uno de los carnavales tradicionales, más grandes y duraderos del Caribe

Caracas, febrero de 2019.- Desde febrero las calles de Curaçao se llenan de alegría, color y fantasía invitando a locales y turistas a vivir uno de los Carnavales más grandes, tradicionales y duraderos del Caribe. La temporada es propicia para experimentar la pasión de su gente por presentar fantásticos desfiles, carrozas, disfraces y personajes, además de mostrar la elección de la realeza del Carnaval, actividades que en conjunto resultan en una experiencia única.

Ésta tradición festiva que está presente desde el siglo XIX, tenía lugar en clubes privados, en los cuales se realizaban fiestas, mascaradas y desfiles. Y no fue sino a partir de 1969 que el carnaval de Curaçao comenzó a tener la popularidad que tiene hoy en día y a adueñarse de las calles de la ciudad.

Durante los días del desfile, las calles y sus alrededores palpitan, adquieren una intensa vida tanto diurna como nocturna, con la visita de miles de turistas mezclados con ciudadanos locales y con integrantes de los distintos grupos de carnaval, ataviados con elaborados trajes, quienes bailan alegres al son de la música.

Después de la inauguración oficial del carnaval los grupos que representan las diferentes carrozas, exhiben un espectáculo de gran colorido, saltando, bailando y vistiendo camisetas alusivas a su grupo, para que el público los reconozca y poder recaudar fondos para su participación en la Gran Marcha.

En estos días festivos se realiza la elección de la Realeza del Carnaval entre las participantes más hermosas. Y se prepara la realización de los dos grandes desfiles, la Gran Marcha de Curaçao y dos días después, la Marcha de Despedida, la cual brinda una magia especial, en un espectáculo lleno de brillo que termina a medianoche con un desfile de carrozas adornadas con cientos de luces centelleantes.

Adicionalmente, la temporada también ofrece diversión para los adolescentes y los niños, ambos con sus propios concursos: el de Carnaval de adolescentes y el Carnaval Infantil. Los dos tienen su propio concurso, reina del carnaval, el rey, el príncipe, las elecciones del concurso ayudante y sus propios desfiles.

Pero la diversión no termina allí, antes del Gran Desfile, se realiza el Festival de Tumba, un evento musical de cuatro días en el que los mejores compositores, cantantes y bandas locales compiten para que su pieza sea seleccionada como la canción oficial de Tumba de la marcha del camino del Carnaval del año. Es una gran fiesta, que a menudo dura hasta bien entrada la noche. Pero hay mucha cerveza, buena comida y baile divertido. Además, un Festival de Tumba para niños y adolescentes por separado permite a los aspirantes a cantantes jóvenes mostrar su talento.

Horario Carnaval de Curaçao 2019

Tumba Festival: Feb 4-6 & Feb 8

Desfile del Carnaval Infantil: Feb 24

Desfile del Carnaval Adolescente: Mar 1

Desfile del Carnaval de Banda Abou: Mar 2

Gran desfile de carnaval ‘Gran Marcha’: Mar 3

Desfile de despedida de los niños: Mar 4

Gran desfile de despedida ‘Marcha di Despedida’: Mar 5

Los interesados en más información pueden entrar en la página: https://www.curacao.com/en/

ACERCA DE CURAÇAO

Hogar de más de 35 playas cautivadoras, un patrimonio diverso que abarca más de 55 culturas diferentes, incluyendo la holandesa, española y portuguesa, una actitud de “vivir y dejar vivir” y una impresionante arquitectura europea, Curaçao sigue siendo un escape tropical sin igual en el sur del Caribe. Recientemente clasificada por USA Today como una de las “Mejores Playas del Caribe”, la belleza natural de Curaçao, sus sitios de buceo y esnórquel de primera clase también son favoritos de los buzos y aventureros, y sus playas vírgenes y su clima idílico, situado afuera de la zona de huracanes, le ha hecho ganar más elogios y reconocimiento. Su ciudad capital, Willemstad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, presenta un icónico y colorido telón de Handelskade, una lista ecléctica de museos, monumentos, deliciosos restaurantes y tiendas solo por mencionar algunas de las muchas razones por las cuales Curaçao sigue floreciendo como una de las más islas excepcionales en la región.

Para mayor información puedes contactar a tu operador o agencia de viaje preferida o visitar la página web: www.curacao.com

