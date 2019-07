“Dale Voz” llega en agosto al Centro Cultural BOD

Trata de un programa de actividades formativas para niños, jóvenes, y adultos, liderado por los expertos en periodismo y locución, Claudia Nieto, Bernardo Luzardo, y Wilder Delgado…

“Dale Voz” es un programa de actividades formativas concebidas bajo el formato de talleres “3 en 1”; un completo pack formativo que consta de tres módulos en el ámbito de la narración, de manera que el participante tenga la posibilidad de asistir a un único ciclo formativo, con una duración de 60 horas académicas en total, que beneficien su exposición pública.

Esta completa programación presenta el ciclo de “Narración de documentales” a cargo de Claudia Nieto ( Voz de Biography Channel, y Batichica; también destaca como actriz de doblaje y locutora internacional). La asesoría de Nieto se realizará del 5 al 9 de agosto en horario comprendido de 3 a 6 de la tarde.

Por su parte, Bernardo Luzardo (Periodista y docente universitario. Ancla de Noticias Globovisión y periodista de NTN24) presentará del 12 al 16 de agosto de 3 a 6 pm, el taller de “Narración de noticias”; permitiéndole a Wilder Delgado mostrarse del 10 a 17 de agosto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con el programa de “Narración Deportiva”. Wilder es periodista, narrador, y comentarista deportivo.

“Dale voz” también pensó en los más pequeños de la casa, y creó en asociación con PANA (Programa Amigos del Noveno Arte) y el Centro Cultural BOD, el bloque de talleres “Sábados creativos en Eco – Sónica” para que, sábado a sábado, niños entre 8 y 12 años se sumerjan en el maravilloso mundo de la escritura creativa, la improvisación, la instauración de personajes, y vivan sesiones de grabación en estudio para conocer de cerca el mundo del doblaje de voces.

Este plan infantil se realizará todos los sábados de agosto, del 3 al 31, entre 9 de la mañana a 1 de la tarde.

“Toda la programación es posible gracias a la alianza con el Centro Cultural BOD, espacio de encuentro para la cultura, la formación, y el entretenimiento” comentaron los voceros del proyecto.

Para más información los interesados pueden postular sus participaciones a través de la dirección electrónica:dalevoztaller@gmail.com

En : Gente