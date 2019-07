De locos! Policía en EEUU pide a los ciudadanos no «delinquir» hasta que pase la ola de calor

El Departamento de Policía de Braintree (Massachusetts, EE.UU.), instó este viernes a los posibles delincuentes a abstenerse de cometer crímenes hasta que no termine la ola de calor que está golpeando la ciudad esta semana.

«Gente. Debido al calor extremo, le estamos pidiendo a cualquiera que esté pensando en realizar actividades criminales que espere hasta el lunes», publicó el Departamento en su cuenta de Facebook.

«Llevar a cabo actividades delictivas en este calor extremo es el siguiente nivel del estatus de los delincuentes, pero también es muy peligroso», escribieron los oficiales, que aconsejaron a los criminales quedarse en casa y ver la tercera temporada de ‘Stranger Things’, jugar con la aplicación FaceApp o practicar el kárate.

A pesar de que por el momento no se puede acceder a la publicación inicial —cuya autenticidad fue confirmada a la CNN por un representante del Departamento—, sus pantallazos están disponibles en la Red.

