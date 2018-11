De locos! Tiroteo en un hospital de Chicago ocurrió por una “ruptura sentimental”

CHICAGO, EEUU.- El tiroteo ocurrido este lunes en un hospital de Chicago (EE.UU.) dejó dos mujeres, un policía y el presunto atacante muertos, según informó en rueda de prensa el superintendente de la Policía de Chicago, Eddie T. Johnson.

El suceso empezó con una discusión entre el atacante y su pareja sentimental en el aparcamiento del hospital sobre las 15:30 y luego se trasladó al interior del edificio, donde ocurrió un enfrentamiento con policías.

El presunto atacante mató primero a su pareja en el aparcamiento, y ya en el interior del hospital acabó con la vida de una mujer que salía de un ascensor y del policía. Aún no está claro si el sujeto se suicidó o murió por disparos de los agentes.

Las dos mujeres muertas eran trabajadoras del Hospital Mercy de Chicago, en el estado de Illinois.

“Durante el intercambio de disparos en el hospital, otra mujer, trabajadora del centro, resultó impactada de bala, mortalmente. Durante ese intercambio uno de nuestros agentes también resultó herido mortalmente por el atacante”, dijo Johnson.

La discusión en el aparcamiento pudo originarse por un “noviazgo roto”, según indicaron fuentes al rotativo local The Chicago Tribune.

La Policía identificó al agente muerto como Samuel Jiménez, de 28 años, mientras que medios informaron de que la mujer asesinada en el aparcamiento era doctora del servicio de emergencias y la otra era auxiliar de farmacia

