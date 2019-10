DE TERROR: Ofertaba carros en redes sociales y luego asesinaba a víctimas

Funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidio Valles del Tuy efectuaron la detención de Yoleider Yaritzu Aguilar Arismendi (24), en la urbanización Ciudad Miranda, de la parroquia Charallave, municipio Cristóbal Rojas, por los delitos de homicidio y robo.

«Mediante las averiguaciones realizadas se pudo conocer que la mujer integra el grupo delictivo apodado «El Cerrito», que se dedica a ofertar vehículos mediante redes sociales a bajos costos. Una vez captados los presuntos compradores, los citan en diferentes direcciones de la entidad mirandina y abordan a las víctimas, despojándolos de sus pertenencias y le causan la muerte a tiros», se dijo en las redes sociales del jefe nacional de la policía científica, Douglas Rico.

Por estos hechos se encuentran por capturar a Jakson Daniel Bermúdez Celis (25) alias «Jaksito»; Luis Gerardo Rondón Guevara (24) «El Copa»; Javier Muñoz, apodado «Veneno»; Yirson Mendoza, «El Piki», a un hombre al que llaman «El Templao» y a otros que conocen como Gregory, Wilquelman y José.

Este grupo delictivo se encuentra incurso en un doble homicidio ocurrido en Colonia Mendoza, parroquia Ocumare del Tuy. Allí fueron asesinados José de Jesús Pérez García (51) y Daniel Alberto Tineo Torrealba (41).

La detenida fue puesta a la orden de la Fiscalía Novena Nueva del Ministerio Público del estado Miranda.

