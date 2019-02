De Top Model a Indigente.. el caso de Nastasia Urbano

La ex modelo española Nastasia Urbano, vive en la calle por no poder costear el alquiler, duerme en los vestíbulos de los bancos y muebles de las casas de sus amigos, además sufre de depresión.

“Hice todas las revistas, fui amada por todos. Me dieron un millón de dólares al año por solo 20 días de trabajo, por tres o cuatro años, confesó Urbano al Daily Mail.(…) Lo tenía todo estaba viviendo como una reina”.

La mujer de 57 años, fue modelo de la revista Vogue en 1981 y representó las marcas Revlon e Yves Saint Laurent. Asimismo, participó en campañas de diseñadores como e diseñadores Linda Evangelista y fue el rostro del perfume Opium de Laurent.

Urbano tuvo una carrera exitosa, a sus 20 años de edad, en las pasarelas de Milán, Nueva York, Europa y el Atlántico. Fue parte de la agencia de modelos de la compañía Ford. La modelo vivía en Nueva York y cenó con personalidades como Jack Nicholson y Andy Warhol en los años ochenta.

“Estaba cenando un día con Jack Nicholson, al día siguiente con Andy Warhol o incluso con Roman Polanski. Estuve en fiestas con Melanie Griffith, Don Johnson y Simon y Garfunkel”, afirmó. También declaró que hasta estuvo a punto de ir a la boda de Madonna con Sean Penn.

La vida de la top model española cayó en picada luego de casarse y tener hijos con el hombre que amaba, quién la dejó “sin nada más que la ropa que llevaba puesta”. Sin embargo, analizó que “lo único bueno de esa relación han sido mis hijos, el resto fue horrible”.

El hombre pagaba todos sus gastos con las ganancias de ella. Dos días luego de conocerlo le compró un BMW por su petición. Ella lamenta que como tonta se lo compró y firmó el cheque porque estaba enamorada.

Actualmente reflexionó: “Quiero vivir, no sobrevivir. Estoy cansada de pedir dinero. Quiero recuperarme como persona y estar bien, para que mis hijos puedan estar orgullosos de mí”.

