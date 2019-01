DEFINITIVO! La Serie del Caribe 2019 no va en Lara

El veredicto definitivo de que Barquisimeto no sería la sede de la Serie del Caribe 2019 no sorprendió a los fanáticos del béisbol venezolano pues ya se había especulado como un hecho que la misma sería otorgada a otra plaza o suspendida definitivamente por las razones que todos ya conocen.

Triste noticia para el equipo musical y toda su fanaticada que, por segunda ocasión, es despojada de la fiesta de la pelota caribeña por las mismas razones. Más cuando acaban de titularse campeones de Venezuela tras 18 años de espera y luego de una serie de acontecimientos que le dieron a su conquista, este domingo 27 de enero, un toque especial.

La oficina del Comisionado de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe informó, este domingo 27 de enero, que oficial e irrevocablemente “se ha tomado la decisión de retirar la sede de la Serie del Caribe 2019, a la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, y el evento se celebrará en una sede alterna emergente, del 4 al 9 de febrero”.

Esta resolución se ha comunicado a la Lvbp y el Comité Organizador de Barquisimeto, y se ha tomado por mayoría de votos de los miembros de la Confederación, con el sólo voto en contra de la Lvbp, cumpliéndose así, en apego a los estatutos que rigen el organismo, la condición para el retiro de sede.

Los principales razonamientos en los cuales los miembros de CBPC y la oficina del Comisionado sustentaron su voto por el retiro de sede fueron:

1. De acuerdo con las declaraciones del Ejecutivo Nacional de Venezuela, en estos momentos se está viviendo una situación en donde están presentes circunstancias de “Usurpación de Poderes”, Actos de Enemigo Extranjero, Hostilidades y Golpe de Estado, hechos que escapan al control o influencia tanto de LVBP como del Comité Organizador, responsables ante la CBPC de la organización del evento.

2. El Ejecutivo Nacional de Venezuela rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos de América, lo cual representa una imposibilidad material de obtener visas de entrada a Venezuela para los ciudadanos estadounidenses que forman parte de la mayoría de los equipos eventualmente participantes.

3. Las recomendaciones qué oficialmente realizó Major League Baseball a sus peloteros afiliados, para no permanecer en territorio venezolano, compromete la presencia de una gran mayoría de los jugadores integrantes de los equipos eventualmente participantes.

Los miembros de la CBPC y su Comisionado, entienden y reconocen el enorme esfuerzo que LVBP y el Comité Organizador han realizado, por ello no han tomado esta decisión sin haber hecho el más profundo análisis de su impacto y consecuencias, tanto económicas como operativas y de imagen, no sólo para el béisbol profesional de Venezuela, sino también para todas las ligas adscritas a la Confederación del Caribe.

La oficina del Comisionado estará convocando una rueda de prensa en las próximas horas, la cual también será transmitida online, para informar la nueva sede del evento, así como los detalles de fechas, competidores y formato de juegos, las ligas miembro de CBPC estarán en contacto con los medios de sus respectivos países para mantenerlos al tanto y sumarlos en la medida de sus posibilidades a la rueda de prensa.

