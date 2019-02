Delcy Rodríguez asegura que la “Ayuda humanitaria viene contaminada y es cancerígena”

Delcy Rodríguez aseguró que la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos “es cancerígena” por lo que calificó como un “show barato” las gestiones de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Aseveró que EE UU intenta ingresar al país “armas biológicas” mediante el ingreso de medicinas ofrecida por la nación norteamericana. Además, indicó que el objetivo de estos movimientos es intervenir al país y generar una guerra.

“La ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena; así lo han mostrado estudios científicos de esa supuesta comida desechada. Así como introdujeron armas para los contras en Nicaragua pretenden hacerlo con armas biológicas que constituye esta comida contaminada y envenenada de químicas envenenar a nuestra población”, expresó la dirigente oficialista.

Rodríguez acusó a Guaidó de Juan Guaidó de venderse por 20 millones de dólares. “Salió barato este muchacho, vemos la farsa de la derecha. Afortunadamente son minoría”, agregó.

