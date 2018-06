Denuncian más de 100 agresiones a periodistas venezolanos en lo que va 2018

Periodistas y medios de comunicación en Venezuela han sufrido 113 agresiones durante el primer semestre de 2018, con cierres de diarios por falta de papel, sanciones gubernamentales y bloqueos a sitios webs, denunció el martes el principal sindicato de la prensa del país.

“De enero a junio de 2018 se contabilizan 113 hechos de agresión”, de los cuales 26 son “cierres, sanciones y bloqueos” contra medios y 87 son ataques a periodistas, señaló el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en un informe.

El SNTP sostiene, además, que 24 reporteros han sido detenidos por “cuerpos de seguridad del Estado”. De acuerdo con el documento, ocho diarios han debido cerrar en lo que va de año por la falta de papel, monopolizado en Venezuela por una corporación estatal; y varios portales de noticias han sufrido bloqueos por la estatal CANTV, principal proveedor de telefonía e internet en el país.

El SNTP recuerda igualmente un procedimiento sancionatorio iniciado contra la web de El Nacional -principal diario de línea opositora- por “difundir mensajes que desconocen a las autoridades”, en medio de cuestionamientos a la reelección del presidente Nicolás Maduro el pasado 20 de mayo.

Ya en 2017, según la ONG Espacio Público, 51 medios de comunicación dejaron de operar en Venezuela. Todo ello configura, según el SNTP, una situación de “censura impuesta por el gobierno nacional” y “cierre de medios por medidas directas o indirectas que buscan frenar y controlar la crítica y la contraloría social”.

Ante “la falta de garantías para el ejercicio (del periodismo) y la permanente persecución”, el sindicato alerta sobre un éxodo masivo de comunicadores. Cifra en mil 328 los periodistas que decidieron irse de Venezuela desde 2012, por lo que pide a la Federación Internacional de Periodistas (FIP) que les facilite “el ejercicio profesional” en sus países de acogida.

Según el SNTP, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc) firmó un acuerdo que “instruye a todas las organizaciones afiliadas a ofrecer apoyo y amparo a los trabajadores de la prensa que deciden cruzar la frontera venezolana”.

