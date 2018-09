Denuncian que invasores ocuparon ilegalmente haciendas en Barinas

Más terrenos de la hacienda La Trinidad, ubicada en el estado Barinas, están siendo ocupados ilegalmente después de la primera invasión registrada hace cuatro meses. Marisela Febres, una de las dueñas del hato, aseguró que la situación se ha reportado a las autoridades competentes, pero no ha recibido respuesta.

Febres indicó este domingo que los invasores comenzaron a construir viviendas en la carretera principal de la finca. “El descaro es tal que están levantando un cambuche en todo el frente de la casa de los encargados”, dijo a El Pitazo.

La presencia de los invasores interrumpe las labores cotidianas de la finca como la agricultura y la ganadería.

Los propietarios de otra hacienda, denominada Boralito, padecen una situación similar. El dueño, José España, fue amenazado por un grupo de invasores que no le permitieron ni siquiera sacar sus pertenencias de la casa.

España indicó que los encargados de la finca están bajo amenaza desde hace meses, por lo que los ingresos mermaron considerablemente al no poder realizar los trabajos agropecuarios correspondientes.

El dueño de Boralito denunció que las autoridades no toman acciones para resolver el problema de las invasiones.

