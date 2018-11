CARACAS, VENEZUELA.- Un nuevo escándalo aparece en la luz pública, debido a que el fiscal designado para el caso del concejal Fernándo Albán.

“Queremos señalar que el fiscal (Tareck William Saab) ha señalado en varias ruedas de prensa que Fernando Albán se suicidó, situación que desde el inicio reprochamos, puesto que ellos no tenían cómo afirmar que se trataba de un suicidio“, dijo, asimismo, agregó que “si fuese así, yo le pido que vaya al expediente y vea el folio cinco, en ese inicio de investigación, el fiscal designado al caso coloca como causa de muerte homicidio, y si ese fiscal puso como causa de muerte homicidio, y se basa en la información que los funcionarios esgrimen, ¿entonces por qué Saab se aventura a hablar de suicidio?“.

Caso Fernando Alban: abogado Joel García señala que en expedienté se dice que el concejal no se suicidó. De hecho, el fiscal del caso coloca como causa de muerte, homicidio… pic.twitter.com/3k6bkjcHuc — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) 19 de noviembre de 2018

Denuncian que la causa de muerte de Fernándo Albán aparece cómo "homicidio" en el expediente, VIDEO

Denuncian que la causa de muerte de Fernándo Albán aparece cómo "homicidio" en el expediente, VIDEO

