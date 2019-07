Universidad de México Desarrolla anticonceptivo masculino reversible

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolla un anticonceptivo reversible para hombres que no afecta la salud, ni el estado de fertilidad. El medicamento no cuenta con carga hormonal y es efectivo en un 96 por ciento.

Investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM, en una entrevista para medios internacionales, destacaron que el anticonceptivo se encarga de bloquear el desplazamiento de los espermatozoides, para que no lleguen al óvulo. El compuesto inhibe el movimiento del flagelo (apéndice que les ayuda a desplazarse hacia el ovulo) interrumpiendo de esta manera el proceso de fecundación.

El estudio del veneno de animales ponzoñosos ha permitido desarrollar el compuesto base para el medicamento, este le permitirá a los hombres dejar de ser fértiles al consumirlo y volver a serlo con la suspensión del mismo.

La presentación del anticonceptivo podría ser tanto en pastillas como en parche. Todo esto con la finalidad de llevar un control en la tasa de natalidad y despojar a la mujer del uso de los anticonceptivos tradicionales.

En : Salud y Vida Sana