Descubre los beneficios del ácido hialurónico

En los últimos tiempos el ácido hialurónico está siendo valorado por muchas industrias que se dedican al cuidado de la piel en el mundo. La razón es por las propiedades y beneficios que aporta a nuestro cuerpo ayudándolo a mejorar en gran manera.

Pero, ¿de qué se trata? Es un compuesto de la familia de los carbohidratos que se encuentra presente en los tejidos de nuestro cuerpo. Este ácido es producido por diferentes tipos de células de nuestro organismo y claro está, es predominante en la piel. Cuando esta sustancia se degrada es a causa de los radicales libres, el calor y ciertas reacciones químicas, factores que propicien envejecimiento.

Este componente cuenta con muchas propiedades y es utilizado para la cicatrización de heridas, regeneración celular, lubricación en las articulaciones y sistema conectivo. Además, es fundamental para hidratar la piel y mantener sus propiedades. Su principal composición es de fibroblastos y queratinocitos, asimismo, constituye parte del líquido sinovial y del cartílago articular.

Valentina Huertas de LADIESHOY aclara que, los beneficios que ofrece este producto lo ha llevado a grandes industrias, sin embargo, es importante verificar su composición. ‘’Actualmente, en el mercado encontramos dos tipos de tratamientos que parten de este compuesto, la aplicación de cremas o por otro lado, las inyecciones. Ambas opciones son buenas, sin embargo, las inyecciones están ganando gran popularidad por sus resultados inmediatos’’, declara.

Y es que, la colocación directa de este compuesto minimiza la apariencia tanto de arrugas como líneas de expresión. ‘’Las ventajas del tratamiento invasivo son notorias, sin embargo, para quienes sea difícil tratar con las inyecciones pueden optar por suplementos orales o sérums. En el mercado hay mil opciones’’, declara.

Ahora que ya somos conscientes de lo que estamos hablando y sus métodos de consumo, conoceremos a profundidad más de sus beneficios:

Propiedad hidratante:

Penetra la piel y une las células de la piel con el agua, ello infunde en todas la capas de la piel humedad rejuvenecedora. Además, es capaz de sostener hasta 1000 su peso molecular con agua.

Mejora la barrera de los lípidos:

Este fortalece las barreras naturales de la piel bloqueando así la humedad y de esta manera logrando un efecto hidratante más perfecto.

Humecta:

El ácido hialurónico le brinda a la epidermis humedad, a su vez que la controla en todo el ambiente circundante para mantener los beneficios de la hidratación.

Incrementa de la resiliencia:

Cuando las barreras naturales de la piel están estables por el componente hialurónico, pueden defenderse contra los contaminantes ambientales externos.

Suaviza la piel:

Suaviza la textura de la piel con un acabado liso y sedoso que se puede contemplar y palpar.

Propicia un tono de piel más terso:

Mientras va llenando la piel de toda la humedad necesaria, este va tensando el cutis en general reafirmando los contornos faciales lo que ocasiona una apariencia más juvenil.

Disminuye líneas de expresión y arrugas:

Reduce por lo general el tamaño y la visibilidad de las líneas puras y de las arrugas. Así mismo estimula las células de la piel que producen colágeno y elastina, mismas que producen elasticidad en la piel.

Mejora la pigmentación:

No se puede dejar de mencionar que también aporta en reducir y prevenir manchas provocadas por la edad y problemas de pigmentación.

Regenera las células de la piel:

Además de producir células de colágeno en la piel, también promueve la regeneración celular de la piel para así crear una más sana y vital.

Brinda claridad:

Promueve el equilibrio de la humedad proporcionalmente en la piel, del mismo modo evita la sobreproducción de aceite que suele obstruir los poros y que conlleva a producir acné o comedones.

