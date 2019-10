Detenido en Maiquetía al intentar sacar más de 6Kg de Oro hacia Turquía

A solicitud del Ministerio Público fue privado de libertad Osama Choujaa, por su presunta responsabilidad en el contrabando de nueve piezas de oro; hecho detectado el pasado 1 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado La Guaira.

En horas de la noche el citado día, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), apostados en el terminal Internacional del mencionado aeropuerto, fueron notificados por parte Unidad Especial Antidrogas de un procedimiento con un equipaje cuyo destino era la ciudad de Estambul, en Turquía.

En la inspección fueron localizadas nueve piezas de oro cuyo peso neto fue de seis kilos con 601 gramos.

Ante la gravedad de los hechos, Choujaa fue detenido en flagrancia y puesto a la orden del Ministerio Público.

Durante la audiencia de presentación, la Fiscalía 2ª de La Guaira imputó al hombre por la presunta comisión del delito de contrabando de extracción agravado.

Ante los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 1º de Control de la mencionada jurisdicción dictó la privativa de libertad contra Choujaa y fijó su reclusión en el Destacamento 451 de la GNB, en La Guaira.

