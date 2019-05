Otra raya más para los venezolanos! Detenido en Miami al cantante venezolano Ronald Borjas por conducir borracho

MIAMI.- El cantante venezolano Ronald Borjas, exintegrante del grupo Guaco, fue detenido el fin de semana en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos, por presuntamente conducir bajo la influencia del alcohol.

El cantante Ronald Borjas, integrante del grupo Guaco, fue detenido en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos, por, presuntamente conducir en estado de ebriedad.

Según información publicada por la página oficial del condado de Miami, seccional de la policía que realizó el arresto, los cargos solo incluyen exceso de alcohol en la sangre mientras conducía.

Aunque la información trascendió la tarde de este sábado 25 de mayo, el arresto se realizó el pasado 17 de mayo en el área de Hialeah.

Borjas actualmente se encuentra en una gira junto a Nelson Arrieta por los Estados Unidos, y hace unos días publicó una invitación abierta a su próximo show en Dallas, Texas.

Ni el cantante ni sus familiares han realizado ningún tipo de declaración respecto al incidente.

