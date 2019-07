Una comisión del Eje de Homicidios, Base Central de Maracaibo, detuvo a dos hombres por su presunta implicación en la muerte de Alexis Ramírez, de 45 años de edad, comerciante de nacionalidad dominicana.

Daniel Alejandro **********, de 31 años de edad, y Maribel Coro***** de 54 años, al tener conocimiento en cuanto a que el comerciante no tenía familia en el país entraban a su domicilio, en el sector Tierra Negra, parroquia Olegario Villalobos, para apoderarse de objetos de valor, mientras la casa estaba sola.

En varias oportunidades amenazó de muerte a Ramírez para obligarlo a abandonar su residencia para ellos quedarse con el inmueble.

De esa manera lograron que el ciudadano dominicano abandonara su casa y ellos se quedaran en la residencia. A partir de ese momento el comerciante quedó en situación de calle.

Luego la pareja localizó a Ramírez, lo estrangularon y lo lanzaron a un pozo para luego apoderarse de dos camiones, una camioneta y objetos de valor propiedad de la víctima.

Cuando se conoció que Ramírez había desaparecido, la policía científica inició la pesquisa que los condujo a detener a la pareja en el sector Bajo Seco, parroquia Carraciolo Parra Pérez.

Les incautaron un arma de fuego de fabricación casera. Ahora están a la orden de la Fiscalía Novena del Ministerio Público.

Detenidos dos delincuentes por asesinar a comerciante dominicano en Maracaibo was last modified: by

En : Noticias Nacionales